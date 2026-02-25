Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de 694 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla temin edilen gümrük kaçağı sigaraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Kaçak sigaraları haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya süreceği değerlendirilen şüphelinin Mahmudiye ilçesinde olduğu tespit edildi.
Operasyon düzenlenen zanlının aracında yapılan aramada, 694 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
