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Eskişehir'de Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte alkol üretimi yapan 4 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak alkol malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan biri serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir\'de Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı
28.12.2023 - 11:23,
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Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 4 ev, 3 araç ve bir depoda yapılan aramalarda, 961 bandrol, 100 litre etil alkol, 135 kapak, 122 alkol kiti, 99 boş şişe, 45 plastik tıpa, 12 kartuş, 4 ölçü kabı, pompalı tüfek ile bandrol yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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