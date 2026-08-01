Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 160 bin dolu makaron, 3 milyon boş makaron, 1 ton kıyılmış tütün, 7 sigara sarma makinesi, 4 kompresör ve 1 hava nemlendirme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.