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Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Safinaz Ayten Ölü Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Safinaz Ayten Ölü Bulundu

Eskişehir'de yaşayan Safinaz Ayten (72), evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, Ayten'in yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir\'de Kadın Cinayeti: Safinaz Ayten Ölü Bulundu
23.01.2024 - 12:54,
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ESKİŞEHİR'de Safinaz Ayten (72), evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edilen Ayten'in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta oturan Safinaz Ayten, dün gece eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Ayten'in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi. Ayten'in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten'in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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