Eskişehir'de Kadın Cinayeti ve Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın Cinayeti ve Cezası

Sanık Mehmet Usta, karısını öldürüp altın bileziğini çaldığı için ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

17.09.2024 16:49
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Eskişehir'de, aynı iş yerinde çalıştıkları kişinin evine girerek karısını öldürüp bileziğini çaldığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Usta (34), öldürülen Safinaz Ayten'in eşi Mehmet, kızları Özden ve Çiğdem Ayten, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu raporunda, kadının ağzı ve burnunun kapatılması, boynuna baskı uygulanması sonucu oksijen yetersizliğinden öldüğü belirtildi.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi.

Safinaz Ayten'in altın bileziğinin çalınmasıyla ilgili zararı karşılayamadığını belirten Usta, "2 çocuğum var. Kararda dikkate alınmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Usta'ya cezasında herhangi bir indirim uygulanmaksızın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma"dan 11 yıl, "hırsızlık"tan da 6 yıl hapis verdi.

Olay

Tepebaşı ilçesinde 22 Ocak 2024'te, Zafer Mahallesi Özen Sokağı'ndaki evlerine gelen Safinaz Ayten'in (72) eşi ve oğlu, kadının salonda hareketsiz olduğunu görmüştü. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının öldürüldüğünü tespit etmişti.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Safinaz Ayten'in evine yüzünde kar maskesi olan eldivenli bir kişinin girdiğini belirlemişti.

Bu kişinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförlüğü yaptığı, aynı zamanda Safinaz Ayten'in eşi Mehmet Ayten'in çalıştığı kereste fabrikasından mesai arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Mehmet Ayten'in eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve onun anahtarını çaldığı anlaşılan Usta gözaltına alınmış, evinde olayda kullanılan eldiven ve bir miktar para ele geçirilmişti.

Safinaz Ayten'i öldürdüğü, kolundaki bileziği çalıp kuyumcuya sattığı belirlenen Usta, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Mehmet Usta, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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