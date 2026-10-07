Eskişehir\'de Kaptırma Projesi kapsamında 165 muhtar ve azaya dolandırıcılık anlatıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, kentte 165 muhtar ve azasını dolandırıcılık suçlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın başkanlığında, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki "Kaptırma Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki toplantıya 165 muhtar ve azası katıldı.

Toplantıda, güncel dolandırıcılık yöntemleri ve bu suçlara karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı.

Katılımcılara, kendilerini polis, hakim, savcı veya avukat olarak tanıtan kişilerin para ya da ziynet eşyası taleplerine itibar edilmemesi, sahte bağlantılar ile ödül ve kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması ve kişisel bilgiler ile banka hesap bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği aktarıldı.

Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bilgi verilmesi gerektiği de belirtildi.

Toplantıda ayrıca, mahalle sakinlerine ulaştırılmak üzere dolandırıcılığa karşı hazırlanan bilgilendirici broşürler muhtarlara teslim edildi.