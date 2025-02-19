Eskişehir'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Kırsal ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması için harekete geçti. Ekipler gece saatlerinden itibaren kırsal ilçelerdeki ana arterler ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Eskişehir'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler kırsal mahallelerin yollarında karla mücadele ve tuzlama faaliyeti gerçekleştiriyor. Vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için özveriyle çalıştığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, işlemlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı.