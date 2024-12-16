Eskişehir'de Kavga: Silahlı Yaralı ve 2 Gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kavga: Silahlı Yaralı ve 2 Gözaltı

Eskişehir\'de Kavga: Silahlı Yaralı ve 2 Gözaltı

Eskişehir'de bir gazinoda çıkan kavgada Murat I. silahla yaralandı, 2 şüpheli yakalandı.

16.12.2024 13:48
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Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir- Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir gazinodaki 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat I. tabancayla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler kavgaya karıştıkları belirlenen Emrah K. ve Cihan G'yi yakaladı. Bölgeden yaralı halde ayrılan Murat I. ise ekiplerce yapılan çalışma sonucu gazinonun yaklaşık 300 metre uzağında bulundu.

Murat I. sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan bir şüphelinin de yakalanması çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kavga: Silahlı Yaralı ve 2 Gözaltı - Son Dakika

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