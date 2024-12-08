Eskişehir\'de Kaybı Üzüntüyle Sonuçlanan Kaza

Eskişehir'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara- Bursa kara yolunun 6'ncı kilometresinde, Bozüyük istikametine giden Mustafa Y. (19) idaresindeki 26 TP 188 otomobil bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Y. ile otomobilde bulunan Ceren K, Burcu K. ve Özgür Arslan yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Özgür Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Y, Ceren K. ve Burcu K'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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