 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanması devam ediyor. Sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor okundu ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eskişehir\'de Komşusunu Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
11.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:49
Abone Ol

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selami S. (55) ve tarafların avukatları katıldı.

Sanığın akıl sağlığına ilişkin 4. Adli Tıp İhtisas Kurulundan mahkemeye ulaşan rapor okundu. Raporda, Selami S'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Sanık Selami S, bugüne kadar hiçbir delil toplama talebinin kabul edilmediğini savunarak, "Delillerin toplanmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kuruluna sevk edilip rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokağı'ndaki bir apartmanda, 18 Ağustos 2021'de çıkan kavgada Selami S'nin pompalı tüfekle vurarak yaraladığı komşusu Yaşar Güneş (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sanık Selami S. ise suç aleti silahla yakalanıp tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eskişehir, Adli Tıp, Mahkeme, Tutuklama, Adli Tıp, Ceza, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:49:05. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Komşusunu Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement