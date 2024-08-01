Eskişehir\'de Kontrolden Çıkan Cip İş Yerine Daldı: Yaralılar Var

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ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, park halindeki otomobile ve cenaze aracına çarpıp, lastik satışı yapan iş yerine daldı. Cipin sürücüsü ile iş yeri çalışanının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. T.K.'nin kontrolünü yitirdiği 06 DSR 865 plakalı cip, yol kenarında park halindeki 26 NE 880 plakalı otomobile ve seyir halindeki cenaze aracına çarptı. Savrulan cip, lastik satışı yapan iş yerine daldı. Kazada sürücü T.K. ile iş yeri çalışanı S.B. adlı kadın yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

İş yeri çalışanlarından Niyazi Erşahin (52), sürücünün direksiyon başında rahatsızlık geçirdiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Büyük ihtimalle hastalık veya kalp krizi geçiriyordu. Çünkü o denli bir aracın hiç frene basmadan buraya, dükkana girmesinin başka bir mantığı yok. Kavşağa gelmeden bir araca çarpıyor, oradan kurtuluyor, cenaze arabasıyla refüje çarpıyor, oradan da direkt bizim dükkana geldi" dedi.

Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.