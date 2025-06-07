Eskişehir'de Mahsur Kalan 6 Köpek Kurtarıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sahibi cezaevinde olduğu için bakıldıkları depoda mahsur kalan 6 köpek bulundukları yerden çıkarıldı.

Sivrihisar-1 Caddesi'nde bir depodan köpek sesleri geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Depo kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Mahalle sakini Miralay Özcan, köpeklerin bulunduğu yerden çıkarılması için gönüllü oldu.

İtfaiye aracının yangın merdivenine binen Özcan, deponun 2'nci katında bulunan ve camı olmayan pencereden içeri girdi.

Depo kapısındaki kilidin kırılmasının ardından köpekler bulundukları yerden çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından 5'i yavru 6 köpeğe su verildi.

Miralay Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deponun sahibi cezaevine girdiği için köpeklerin yaklaşık 15 gündür içeride olduğunu söyledi.

Özcan, köpeklerin bu süreçte zor durumda kaldığını ifade etti.