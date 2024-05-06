Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Eskişehir\'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir cipin ağaca çarparak devrilmesi sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Diğer kazada ise bir minibüs ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ile yolcu yaralandı. Yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

06.05.2024 15:52  Güncelleme: 15:53
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Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyreden M.Y. yönetimindeki 11 ABV 514 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.

Sürücü M.Y. kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir diğer trafik kazası ise Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kolej Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne çıkan Halil Ç. idaresindeki 26 S 1267 plakalı servis minibüsü, Burak Can T. (18) kontrolündeki 26 AIT 935 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak Can T. ve arkasındaki yolcu Muhammet Can S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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