Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ve Vali Yılmaz'dan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda İnceleme

06.04.2026 15:40  Güncelleme: 16:39
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarısungur Mahallesi'nde sokak hayvanları için yeni bir Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı açtı. Tesis, 300 köpek ve 100 kedi kapasitesine sahip olup, modern bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce ve Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısungur Mahallesi'nde hizmete açılan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ziyaretinde Vali Yılmaz ve Başkan Ünlüce'ye, Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mehmet Sait Kanar, EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile EBB Veteriner İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Atak eşlik etti.

Toplam 12 ayrı yapıdan oluşan tesiste; idari bina, kedi bakım birimi, operasyon alanları, mama üretim merkezi, karantina binası, özel bakım alanları ve sahiplendirme bölümlerini gezen Vali Yılmaz ve Başkan Ünlüce, personelden bilgi aldı.

Vali Yılmaz, sokak hayvanlarının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, "Can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Ünlüce de Türkiye'ye örnek bir tesisi hayata geçirdiklerini belirterek, Vali Yılmaz'a destekleri için teşekkür etti.

Seyitgazi Yolu üzerinde 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip Hayvan Bakımevi, aynı anda 300 köpek ve 100 kediye ev sahipliği yapabilecek kapasitesiyle öne çıkıyor. Modern bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak şekilde tasarlanan merkez, sokak hayvanlarının hem barınma hem de tedavi süreçlerine kapsamlı çözümler getiriyor. Ayrıca anneli-yavrulu köpekler ve özel ırklar için ayrılmış alanlar da dikkati çekiyor.

Daha önce hizmete giren Doğal Yaşam Alanı Etap-1 ve Etap-2 ile birlikte bölge, sokak hayvanları için geniş kapsamlı bir yaşam alanına dönüştürüldü. Yeni bakımevinin açılmasıyla birlikte can dostların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili şekilde yanıt verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

