Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Tepebaşı'nda motosikletlerin çarpışması sonucu 1 polis memuru ile 1 sürücü yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.
E.R.A. yönetimindeki 26 AHT 043 plakalı motosiklet, Cengiz Topel Caddesi'nde M.B'nin kullandığı polis motosikletiyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle düşen polis memuru ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan polis memuru M.B. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, E.R.A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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