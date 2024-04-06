Eskişehir Mihalgazi'de Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir Mihalgazi'de Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere iftar programı düzenlendi

Eskişehir Mihalgazi\'de Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere iftar programı düzenlendi

Mihalgazi ilçesinde Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi. İlçe Müftülüğü önünde çocuklar için şişme oyun alanı kurulup, çeşitli aktivitelerle iftar öncesi eğlenmeleri sağlandı. İftarın ardından pamuk şeker ikram edilen çocuk ve gençler için 'Karagöz ile Hacivat' oyunu sahnelendi.

06.04.2024 10:01
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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü önünde çocuklar için şişme oyun alanı kurulup, çeşitli aktivitelerle iftar öncesi eğlenmeleri sağlandı.

İftarın ardından pamuk şeker ikram edilen çocuk ve gençler için "Karagöz ile Hacivat" oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Mihalgazi'de Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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