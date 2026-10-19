Eskişehir'de Muhtarlar Günü'nde 17 yıldır görev yapan 7 muhtara plaket verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Muhtarlar Günü'nde 17 yıldır görev yapan 7 muhtara plaket verildi

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Eskişehir\'de Muhtarlar Günü\'nde 17 yıldır görev yapan 7 muhtara plaket verildi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda il genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Yılmaz, 14 ilçe ve 540 mahallede görev yapan muhtarlara destek sağlanacağını belirterek 17 yıldır görev yapan 7 muhtara plaket takdim etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Eskişehir Ali Güven Uygulama Oteli'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yılmaz, Eskişehir'in 14 ilçesi ve 540 mahallesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlık kurumunun devlet ile millet arasında güçlü bir gönül köprüsü olduğunu belirten Yılmaz, muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, kamu hizmetlerinin etkin şekilde ulaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarının zamanında tespit edilmesinin önemine değinen Yılmaz, özellikle yaşlıların, engelli bireylerin, ihtiyaç sahibi ailelerin ve desteğe gereksinim duyan gençlerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'in hiçbir mahallesinde sahipsiz kalan bir vatandaşın olmaması için muhtarlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Yılmaz, valilik ve kaymakamlıkların kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirtti.

Yılmaz, muhtarlar tarafından iletilen talep ve sorunların çözümü için gerekli desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Programda, Vali Yılmaz tarafından 17 yıldır görev yapan 7 muhtara hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Muhtarlar Günü'nde 17 yıldır görev yapan 7 muhtara plaket verildi - Son Dakika
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