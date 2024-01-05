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Eskişehir'de Okul Öncesi Okullaşma Oranı Yüzde 92,65'e Yükseldi - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Öncesi Okullaşma Oranı Yüzde 92,65'e Yükseldi

Eskişehir'de yapılan çalışmalar sonucunda okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak okullaşma oranı yüzde 92,65'e ulaştı. Ayrıca, okulların fiziki şartları ve altyapıları iyileştirildi, kütüphaneler zenginleştirildi ve teknolojik altyapı güçlendirildi. Mesleki eğitim sorunlarına yönelik çalıştaylar düzenlendi ve halk eğitimi merkezlerinde birçok kurs düzenlendi. Ayrıca, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler başarıyla tamamlandı.

Eskişehir\'de Okul Öncesi Okullaşma Oranı Yüzde 92,65\'e Yükseldi
05.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:22
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Eskişehir'de 5 yaş okul öncesi okullaşma oranının yüzde 92,65'e yükseldiği bildirildi.

Valilikten İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılında iki okulun inşası tamamlandı. 28 devlet, 4 hayırsever katkısı olmak üzere 32 okul projesinin temelleri atıldı ve ilerleyen eğitim öğretim yıllarına hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Eskişehir genelinde 134 okulda onarım çalışmaları yapılarak öğrencilerin okul ortamlarındaki fiziki şartları ve altyapıları iyileştirildi.

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmaları sonucunda il genelinde 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı yüzde 92,65'e ulaştı.

Cumhuriyet'in 100. yılında Eskişehir'deki 413 resmi okulun tamamında kütüphaneler kurulup, 1 milyon bin 147 kitapla kütüphaneler zenginleştirilerek öğrencilerin ders başarılarına ve kültürel anlamda gelişmelerine katkı sağlandı. FATİH Projesi kapsamında kentteki etkileşimli tahta sayısını 5 bin 895'e çıkarıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde bulunan döner sermayeleri güçlendirilerek, geçen yıla oranla iki kat artırılıp 15 milyon 15 bin 910 liraya yükseltildi. Mesleki ve teknik eğitim sorunlarını çözmeye yönelik, Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

Din eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar kapsamında imam hatip okullarının akademik, kültürel, sportif, mesleki ve sosyal sorumluluk çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla Din Öğretimi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezlerinde 2023 yılında 6 bin 178 kursta, 116 bin 131 kursiyere eğitim verildi. 985 aile okulu kursunda 23 bin 278 aile bireyine yönelik eğitimler düzenlendi.

Teknik destek, fizibilite desteği, mali destek, güdümlü proje desteği ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 13 milyon 31 bin 202 lira hibe alınarak, koordinatör ve ortak olunan projeler başarıyla tamamlandı.

14 ilçede ulaşım zorluğu çeken 3 bin 33 öğrenci taşıma hizmetinden, 2 bin 97 öğrenci ise yemek hizmetinden faydalandırıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Eskişehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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