Eskişehir'de Okul Temizliği Sorunu Yok - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Temizliği Sorunu Yok

AK Parti İl Başkanı Albayrak, Eskişehir'deki okullarda 1500 temizlik personeli bulunduğunu açıkladı.

02.10.2024 15:17
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki 407 okul ve kurumda yaklaşık 1500 temizlik personelinin görev yaptığını belirterek, okullarda temizlik ve hijyen sorunu olmadığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, okullarda temizlik hususuna ilişkin kentte yapılan bazı açıklamaları üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Gürhan Albayrak, "CHP'li arkadaşlar bu konuyu da es geçmemiş. Onlara bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Okullar ve öğrenci evlatlarımız, belediyeler üzerinden siyaset malzemesi yapılacak bir konu değildir." dedi.

CHP'li belediyelerin önce asli görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini kaydeden Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün 5 dakika yağmur yağdığında bile şehrin çeyrek asırdır çözülmeyen altyapı yetersizliğini hep birlikte tekrar gördük. Artık nasıl bir ironidir bilemiyoruz, CHP'li İl Başkanı'0nın söylediğine göre sokaklardaki çöpleri toplamaktan aciz olan belediyeler okulları temizlemek için hazırmış. Milli Eğitim Bakanlığı her konuda üzerine düşeni yapmaktadır. Eskişehir özeline gelecek olursak, şehrimizde 407 okul ve kurum bulunmaktadır. Bu okullarımızın temizlenmesi ve malzeme ihtiyacının giderilmesi halihazırda Bakanlığımızca yapılmaktadır. Eskişehir'de 1500 civarı temizlik personeli görev yapmaktadır. Bunlara ek olarak Okul Aile Birlikleri tarafından hizmet alımı kapsamında çalıştırılan hizmetli personel de bulunmaktadır. 'İşgücü Uyum Programı' kapsamında okullarımıza verilen kontenjanın eksik kalan kısmının tamamlanması için gerekli çalışmalar da peyderpey devam etmektedir. Hemşehrilerimiz bu algı aparatlarına karşı dikkatli olsunlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Okul Temizliği Sorunu Yok - Son Dakika

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