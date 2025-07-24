Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?