Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.
Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.
Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.
Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Orman Yangını Dumanı - Son Dakika
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