Eskişehir'de Ormanda Ateş Yakana Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Ormanda Ateş Yakana Para Cezası

Eskişehir'de ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ormanda ateş yaktığı tespit edilen 22 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

05.08.2024 12:46
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Eskişehir'de, ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ormanda ateş yaktığı tespit edilen 22 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı süresince orman yangınlarının önlenmesine yönelik kent genelinde faaliyetler icra edildiği belirtildi.

Çalışma kapsamında 205'i motorlu, 147'si yaya devriyesi olmak üzere 352 önleyici hizmet devriyesinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Çalışmanın yapıldığı bölgede ikamet eden vatandaşlara 6 bin 658 mesaj gönderildi." ifadesi kullanıldı.

Çalışmada orman içerisinde ateş yaktığı belirlenen 22 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Çevre, Orman Yangınları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ormanda Ateş Yakana Para Cezası - Son Dakika

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