Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Eskişehir\'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çevrede oynayan çocuklar tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Otluk alan yangın sonucunda zarar gördü.

14.02.2024 14:07
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Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde, Cengiz Topel Heykeli önündeki tramvay yolunda bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle otluk alan zarar gördü.

Yangının, çevrede oynayan çocuklar tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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