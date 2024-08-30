Odunpazarı ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Odunpazarı ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Odunpazarı ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

30.08.2024 02:46
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Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

M.R.O. idaresindeki 26 GR 660 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta ters yönde ilerleyen O.D. (64) yönetimindeki 43 PB 907 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleriyle araçlardaki yolcular Mehmet Ali Kale (89), M.E.O. (8), M.F.O (8) ve F.K. (84) yaralandı.

Sağlık ekipleri, Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, 5 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kale'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Odunpazarı ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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