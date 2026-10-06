Eskişehir\'de otomobil tırla çarpıştı; refüje devrilen araçta sürücü yaralandı

Eskişehir'de otomobil tırla çarpıştı; refüje devrilen araçta sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Ankara kara yolunun Ankara istikametinde tır ile otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Refüje devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Eskişehir- Ankara kara yolu Ankara istikametine seyreden B.D. (28) idaresindeki 26 ANE 788 plakalı otomobil ile A.C'nin (54) kullandığı 06 GFH 233 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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