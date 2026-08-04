Eskişehir'de Otomobil Yangını: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Otomobil Yangını: Sürücü Yaralı

Eskişehir\'de Otomobil Yangını: Sürücü Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir-Ankara yolunda seyir halindeki otomobil yandı, sürücü M.A. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.

M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücüsünün yolun kenarına park ettiği araçtaki LPG tankı nedeniyle küçük çaplı patlamalar da oldu. Bu sırada sürücü araçtan çıktı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.A. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan araçtaki yangın söndürüldü.

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Ankara, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Otomobil Yangını: Sürücü Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:35
Süper Lig’de yeni dönem Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:39:54. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobil Yangını: Sürücü Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.