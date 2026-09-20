Eskişehir'de Özdağ, geçen yıla göre yüzde 50 iş düşüşü ve 6 günlük çalışmayı anlattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Özdağ, geçen yıla göre yüzde 50 iş düşüşü ve 6 günlük çalışmayı anlattı

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Eskişehir\'de Özdağ, geçen yıla göre yüzde 50 iş düşüşü ve 6 günlük çalışmayı anlattı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'deki AVM'lerde geçen yıla göre işlerin yüzde 50 düştüğünü söyledi. Özdağ, AVM esnafının yüksek kira baskısı altında olduğunu ve AVM'lerde 6 günlük çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Eylem Ladin Değer

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AVM'lerde geçen yıla göre işlerin yüzde 50 düştüğünü belirterek, "Gelenlerin büyük bir bölümü alışveriş için gelmiyorlar, sosyal zaman kullanmak için geliyorlar. Buraya bin kişi giriyorsa bu bin kişinin belki 150 tanesi gerçek anlamda bir alışveriş yapıyor. Çünkü alım gücü her yerde büyük oranda düşmüş durumda" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir programı kapsamında Espark AVM'yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin gözlemlerinin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gittiği illerde pazar ve AVM ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Özdağ, Eskişehir'de zaman kalmadığı için pazar ziyareti yapamadığını ancak AVM'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

"ALIM GÜCÜ HER YERDE BÜYÜK ORANDA DÜŞMÜŞ DURUMDA"

AVM'lerin ticaretin yoğun gerçekleştiği ve belirli bir seçmen profilinin bir araya geldiği alanlar olduğunu ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz şu; nasıl pazarda veya caddedeki dükkanda geçen seneye göre işler yüzde 50 düşmüşse AVM'lerde de aynı oranda bir iş düşüşü yaşanıyor. Bunu da zaten AVM ziyaretlerinde yapmış olduğumuz görüşmelerde tespit ediyoruz. Buna rağmen 'AVM'ler neden bu kadar dolu' derseniz, gelenlerin büyük bir bölümü alışveriş için gelmiyorlar. Gelenlerin büyük bir bölümü sosyal zaman kullanmak için geliyorlar. Hava soğuk olduğu zaman ısınmak için geliyorlar, hava sıcak olduğu zaman serinlemek için geliyorlar. Ama buraya bin kişi giriyorsa bu bin kişinin belki 150 tanesi gerçek anlamda bir alışveriş yapıyor. Çünkü alım gücü her yerde büyük oranda düşmüş durumda."

"AVM BİR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ"

AVM'lerle pazar yerleri arasında karşılaştırma yapan Özdağ, "AVM bir sosyal yaşam merkezi sadece. Mesela pazar sosyal yaşam merkezi değil. Pazara gidersiniz, alışveriş yaparsınız, çıkarsınız. Ama AVM öyle değil, sosyal yaşam merkezi. Üstünde biliyorsunuz bir de yemek bölümü var. Tabii bizim kültürümüze de bir anlamda uygun. Çünkü kapalı çarşı kültürünü ortaya çıkartan millet Türk milleti. Bu da biraz modifiye edilmiş, değiştirilmiş kapalı çarşı" dedi.

AVM esnafının durumuna ilişkin soruya Özdağ, "Korkunç yüksek kiraların baskısı altında kalıyorlar" yanıtını verdi.

AVM çalışanlarının çalışma koşullarına da değinen Özdağ, "AVM çalışanları açısından baktığınızda haftada 7 gün çalışma var. Bu insani değil. Onun için biz AVM'lerde 6 günlük çalışmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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