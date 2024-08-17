Eskişehir'de park halindeki araç kundaklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de park halindeki araç kundaklandı

Eskişehir\'de park halindeki araç kundaklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aracın motor kısmından çıkan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracı kundaklanan sahibi, daha önce de benzer saldırılar yaşadıklarını belirterek endişelerini dile getirdi.

17.08.2024 07:46
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta Ayşe Topçu'ya ait 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Aracın motor kısmından çıkan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Bu arada park halindeki aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, aracın yanına gelen bir otomobilin yolcu kısmındaki camdan uzanan şüphelinin aracı yaktığı, alevlerin yükselmesinin ardından olay yerinden kaçtığı yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Aracı kundaklanan Topçu, gazetecilere, kısa süre önce kimliği belirsiz şüphelilerin aynı şekilde aracını yakmaya çalıştıklarını belirterek, "İlk saldırıdan sonra zaten ailecek uyuyamıyoruz. Önceki saldırıda aracın mazotunun bulunduğu kısmı yaktılar. Bu defa ise aracımın motor kısmını yaktılar. Bu saldırılar ben ve ailem için büyük bir tehdit, çocuklarım burada oturuyor. Bunu yapan yarın bir gün benim evimi de yakabilir. Neden böyle yapıyorlar anlamadık, biz gece gündüz nöbetçi mi olacağız?" dedi.

Kaynak: AA

Odunpazarı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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