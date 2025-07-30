Eskişehir'de Parklarda Güvenlik Uygulaması

Eskişehir'de kent genelindeki parklarda son dönemde yaşanan olumsuzluk önüne geçilmesi amacıyla polis ekiplerince geniş çaplı huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezindeki yaklaşık 100 parkta, vatandaşların karşılaştıkları rahatsız edici olayların yanı sıra sosyal medyada yer alan olumsuz görüntülerin önüne geçilmesi için çalışma yürütüldü.
Farklı şube müdürlüklerinde görevli çok sayıda polisin katılımıyla 30 özel denetim ekibi oluşturuldu.
Devriye faaliyeti icra eden ekipler tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, şüpheli görülen durumlara hızla müdahale edildi.
Denetimler esnasında vatandaşlara karşılaştıkları olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
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