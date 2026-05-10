Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Çamlıca Kapalı Pazaryeri'ne Ziyaret

10.05.2026 13:49  Güncelleme: 16:40
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP heyetiyle birlikte Çamlıca Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Ziyarette vatandaşların geçim sıkıntıları ve artan pazar fiyatları konusundaki talepleri dinlendi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP heyetiyle birlikte Çamlıca Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Ataç, vatandaşlarla sohbet ederek geçim sıkıntısı, alım gücü ve pazar fiyatlarına ilişkin talepleri dinledi.

Ataç'a Çamlıca Kapalı Pazaryeri ziyaretinde CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP MYK Üyesi ve Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım eşlik etti.

Pazar yerinde esnafı tek tek ziyaret eden Ataç, pazarcılara "hayırlı satışlar" temennisinde bulundu. Tezgahları gezen Ataç, hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi.

VATANDAŞ FİYATLARDAN, ESNAF MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle pazar alışverişinin her geçen gün zorlaştığını ifade ederken; pazarcı esnafı da yükselen maliyetler, nakliye giderleri ve ürün teminindeki zorluklardan yakındı.

Ataç, vatandaşın alım gücündeki düşüşün ve esnafın artan maliyet yükünün pazarlarda açık biçimde görüldüğünü belirterek, "Pazar yerleri, halkın gerçek gündemini en doğrudan gördüğümüz alanlardan biri. Burada alışveriş yapan vatandaşımız fiyatlardan, esnafımız ise artan maliyetlerden şikayet ediyor. İnsanlarımızın geçim sıkıntısını da, pazarcı esnafımızın ayakta kalma mücadelesini de yakından görüyoruz. Vatandaş artık, geçinemiyoruz bile demiyor, açız diyor" dedi.

"HALKIN İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ataç, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların taleplerini ve sorunlarını yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşımızın sofrasına uygun fiyatla ürün götürebilmesi gerekiyor. Bugün burada gördüğümüz tablo, ekonomik sıkıntıların hem alışveriş yapanı hem de satış yapanı zorladığını gösteriyor. Biz her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Tan ve Milletvekili Ertuğrul, her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını istek ve önerileri meclise taşıyacaklarını belirtti. Tan ve Ertuğrul ayrıca Ataç'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydederek çalışmalarından dolayı Ataç'ı tebrik etti.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 17:35:28. #7.13#
