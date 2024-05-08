Eskişehir'de PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Eskişehir\'de PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında dijital materyaller ele geçirildi.

08.05.2024 16:37
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Eskişehir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eskişehir, Van ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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