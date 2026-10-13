Eskişehir\'de pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı, 5 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Eskişehir'de pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı, 5 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'ndaki Çankaya Mahallesi'nde Tanberk Sokak'ta husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekten saçmalarla yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alınırken, kaçan 2'si çocuk yaştaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak'ta husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, F.A'nın vücuduna isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı, tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan 2'si çocuk yaştaki 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve S.A. tutuklandı.
Kaynak: AA
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