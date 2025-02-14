Eskişehir\'de Porsuk Çayı Buzla Kaplandı

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Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi günlük hayatı olumsuz etkilerken, Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlanan bazı sürücüler, camlardaki buzu kazıyarak yola çıktı. Kentte peyzajda kullanılan bazı bitkilerin yüzeyinin de buzla kaplandığı görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.