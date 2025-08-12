Eskişehir\'de Porsuk Çayı\'nda Fare Alarmı

Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında fareler görüldü.
Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki Porsuk Çayı düzenlemesindeki istinat duvarında görülen fareler, çevredeki esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor.
Su kenarında güvercinler için atılan ekmek kırıntıları ve buğdayla beslenen fareler, duvardaki boşluğun içine saklanıyor.
