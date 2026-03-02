Eskişehir'de Ramazan Dayanışması, "Şehir Paylaşmaktır" Uygulamasıyla Güçleniyor - Son Dakika
Eskişehir'de Ramazan Dayanışması, "Şehir Paylaşmaktır" Uygulamasıyla Güçleniyor

02.03.2026 13:54  Güncelleme: 15:40
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şehir Paylaşmaktır' uygulaması, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaşımını sağlıyor. Vatandaşlar, 1.200 TL karşılığında gıda kolisi alarak hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de yerel üreticilere katkıda bulunuyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından hayata geçirilen "Şehir Paylaşmaktır" uygulaması, ramazan ayında dayanışmacı yurttaşlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında vatandaşlar, Üretici Marketlere giderek ya da 'sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden bin 200 TL karşılığında gıda kolisi satın alabiliyor.

Eskişehir'de ramazan dayanışması, "Şehir Paylaşmaktır" uygulaması ile güçleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan için hazırlanan gıda kolilerinde temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Kolinin içinde 2 kilogram buğday unu, 1 kilogram nohut, 1 kilogram fasulye, 1 kilogram pilavlık bulgur, Osmancık pirinç, 1 kilogram yeşil mercimek, fiyonk ve burgu makarna, 500 gram erişte, 500 gram çay, 680 gram salça ile 1 litre ayçiçek yağı bulunuyor. Özenle hazırlanan bu içerik, ramazan sofralarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı.

Gıda kolisi almak isteyen yurttaşlar, Türkiye genelinde 35'in üzerinde üretici kooperatifiyle çalışan Üretici Marketlere bizzat giderek ya da 'sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden bin 200 TL karşılığında bir koli satın alabiliyor. Satın alınan koliler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Uygulama sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor hem de yerel üreticilere katkı sunuluyor.

Kaynak: ANKA

