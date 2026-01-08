Eskişehir Zabıtası, Gıda İşletmelerinde Denetimlerini Sürdürüyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki restoran ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında hijyen koşulları, ruhsat durumları, fiyat listeleri ve gıda güvenliğiyle ilgili başlıklar inceleniyor.

Eskişehir Zabıtası'nın kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlere belediyenin gıda mühendisi de eşlik ederek işletmelerdeki teknik kontrolleri sağlıyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren EBB Zabıta Komiseri Aslı Şekerci Tosun, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı hizmet alması için işletmelerde hijyen, fiyat listeleri, etiketlemeler ve ruhsat gibi pek çok konuda kontroller yapıyoruz. Amacımız işletmelerin yasalara uygun ve kaliteli hizmet sunması. Ancak olumsuz bir durumla karşılaşırsak vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli işlemleri uyguluyoruz" dedi.

Denetime teknik açıdan destek veren EBB Gıda Mühendisi Pelin Eser, "Saklama koşulları, ürün sıcaklıkları, personel hijyeni, son kullanma tarihleri ve üretim alanlarının temizliği dikkatle kontrol ettiğimiz konular arasında. Hedefimiz vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve işletmelerde hijyen standartlarının sürdürülebilir şekilde korunması" diye konuştu.

Denetim sırasında görüş bildiren bazı işletme sahipleri de yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek denetimlerin hem işletmelere hem de vatandaşlara güven verdiğini dile getirdi.