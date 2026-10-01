Eskişehir\'de S.E.\'yi 4 el ateşle bacağından yaralayan K.Ö. gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de K.Ö. (25), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.'yi (44), evinin önünde pusu kurup tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan S.E. hastaneye kaldırılırken, şüpheli K.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta meydana geldi. K.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.'nin evinin sokağında bekledi. S.E.'nin sokağa girdiğini gören K.Ö., aracından inerek, 4 kez ateş etti. S.E., kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, saldırgan K.Ö. olay yerinden aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli K.Ö. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli K.Ö., ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.