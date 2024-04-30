Eskişehir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Eskişehir\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Şirintepe Mahallesi'nde bazı evlerin zemin katları ve garajları su altında kaldı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalara başladı. Trafikte aksamalar yaşandı ve sürücüler uyarıldı.

30.04.2024 21:39
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Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.

Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.

Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi.

Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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