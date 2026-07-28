Eskişehir\'de Sağlık Toplantısı

Eskişehir'de, İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de sağlık alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.