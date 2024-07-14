Eskişehir\'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Şenlik Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından "Can dostumuza yuva olur musunuz" sloganıyla düzenlenen "Satın Alma Sahiplen" şenliği ile sahipsiz kedi ve köpekler sıcak yuvalara kavuştu.

Tepebaşı Belediyesi, Can Dostum Projesi kapsamında Atilla Karikatürlü Ev'in yanındaki alanda "Satın Alma Sahiplen" adlı bir şenlik düzenledi. Doğal Yaşam Merkezi'nde sahiplendirilmeye uygun yaklaşık 50 hayvandan 8'i köpek, 15'i de kedi olmak üzere toplam 23 hayvan alana getirilerek vatandaşlarla buluşturuldu. Alana getirilemeyen kedi ve köpeklerin bilgileri ve fotoğrafları ise şenlik alanında sergilendi.

Şenlikte, 12 hayvana yuva olmak isteyen vatandaşların başvuruları alındı. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ise can dostlar, yeni yuvalarına ekiplerce teslim edilecek.

Şenliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, "2009 yılında hizmete açılan Doğal Yaşam Merkezi'nde bugüne kadar 13 bin 241 sokak hayvanı sahiplendirilirken 22 bin 636 sokak hayvanı kısırlaştırıldı ve 35 bin 637 sokak hayvanının da tedavisi yapıldı. Bugün de burada Eskişehirlilerle birlikte sahiplendirme çalışması yapıyoruz. Can dostlarımızın sıcak yuvalarına kavuştukları bir çalışma olmasını diliyorum. Katılım gösteren herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne giderek veya 0 (533) 955 79 04 numaralı telefonu arayarak yetkililere ulaşılabilecek.