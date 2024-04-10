Eskişehir\'de şehit yakınları Ramazan Bayramı\'nda şehitliği ziyaret etti

Eskişehir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe ziyarette bulundu.
Bayram namazı sonrası Eskişehir Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin mezarları başında dua etti.
Şehit yakını Yasin Karabıyık, AA muhabirine, Kurşunlu Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra ilk olarak şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.
Karabıyık, şehitliğin gelinebilecek en yüksek makam olduğunu belirterek, "Kendisi teyzemin oğlu olur. Bizde şehitlerin ölmediğine, halihazırda hayatta olduğuna inanılır. Bu sebepten dolayı bizler de buraya gelip onun maneviyatını hissetmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Memur emeklisi Mahmut Gedik de arkadaşlarıyla her pazar şehitliği ziyaret ettiklerini, bu kez bayram dolayısıyla geldiklerini anlattı.
Şehitlikte bir arkadaşının metfun olduğunu dile getiren Gedik, "Bizim ruhumuz asker zaten. Türk halkı doğuştan askerdir, bizde de askerlik var, Mehmetçik olma duygusu var. Bu çok ayrı bir duygu. Allah hepsinden gani gani razı olsun, mekanları cennet olsun." diye konuştu.
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.
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