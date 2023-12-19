Eskişehir\'de servislerin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Eskişehir'de, fabrika işçilerini taşıyan servislerin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci girişinde, Firuz Kanatlı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta seyreden Salih Ç. idaresindeki 26 S 187 plakalı servis minibüsü ile Metin B. yönetimindeki 26 S 1088 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, iki servisteki 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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