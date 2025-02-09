Eskişehir'de Sevgililer Günü'ne Özel Hediyelik Eşya Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sevgililer Günü'ne Özel Hediyelik Eşya Pazarı Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından düzenlenen 14 Şubat hediyelik eşya pazarı, Başkan Ayşe Ünlüce'nin katılımıyla açıldı. Pazarda el emeği ürünler sergilenirken esnafın ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

09.02.2025 14:44  Güncelleme: 18:56
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından Odunpazarı'nda 14 Şubat hediyelik eşya pazarı açıldı. Pazarı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Değerli kursiyerlerimizin birbirinden özel, aşkla, sevgiyle yaptıkları el emeği ürünleri görmek çok güzel, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

ESMEK, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel pazarın kapılarını açtı. ESMEK Turistik El Sanatları Merkezi önünde açılan pazarı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, stantları gezdi. Renkli süslemeler, el emeği ürünler ve hediyelik eşyaların satışa sunulduğu pazara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Kursiyerler ve ziyaretçiler tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan not panosuna Başkan Ünlüce de "Sevgiyle, emekle, özenle hep birlikle Eskişehir" yazdı.

"Her zaman üreten hemşehrilerimizin yanındayız"

Eskişehirlilerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Başkan Ünlüce, "ESMEK kursiyerlerimiz kurulan bu stantlarda hem kendi ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı buluyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten hemşehrilerimizin yanındayız. Değerli kursiyerlerimizin birbirinden özel, aşkla, sevgiyle yaptıkları el emeği ürünler için tebrik ediyorum" dedi.

ESMEK tarafından açılan 14 Şubat hediyelik eşya pazarı bugün saat 18.00'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sevgililer Günü'ne Özel Hediyelik Eşya Pazarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sevgililer Günü'ne Özel Hediyelik Eşya Pazarı Açıldı - Son Dakika
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