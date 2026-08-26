Eskişehir\'de Seyyar Satıcıya Bıçaklı Saldırı

ESKİŞEHİR'de seyyar satıcı olan İ.D. (54), yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Seyyar satıcı İ.D. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta seyyar satıcılık yapan İ.D.'nin yanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında İ.D., vücudunun 3 yerinden bıçaklanırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.