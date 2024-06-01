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Eskişehir'de sıcak hava etkisini gösterdi

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinleme yolları aradı

Ailesi ile birlikte kent merkezine eğlenmeye gelen Selen Bayraktar:

"Bu havalarda dondurma iyi gidiyor"

"Güneş gözlüğü ve şapkayla serinlemeye çalışıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de artan hava sıcaklıklarının ardından kent merkezine akın eden vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yollar aradı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları arttı. Meteoroloji, yaptığı açıklama ise sıcaklığın önümüzdeki günlerde 35 dereceye kadar yükseleceğini belirtti. Eskişehir'de sıcak hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, adeta kent merkezine akın etti. Bunaltıcı sıcaklıklardan korunarak dinlenmek isteyen vatandaşlar, ağaç gölgeleri altına sığındı. Vatandaşların, serinleme yöntemi olarak soğuk içecekler ve dondurmaya yöneldiği görülürken, esnaf bu durumdan memnuniyetini dile getirdi.

"Bu havalarda dondurma iyi gidiyor"

Hafta sonunu fırsat bilerek, ailesi ile birlikte kent merkezine eğlenmeye gelen Selen Bayraktar, yaz aylarını sevdiğini belirtti. Serinlemek için çareyi soğuk su ve dondurmada bulduklarını ifade eden Bayraktar, "Hava güzel olduğu için gezip dolaşmaya dışarıya çıktık. Havalar şuan iyi gidiyor ama biraz fazla sıcak. Geçen haftalarda soğuğu yaşadık, hani ama şimdi cıvıl cıvıl olması bizler için daha iyi oldu, ailecek güzel havalarda dolaşıyoruz. Bu havalarda dondurma iyi gidiyor. Yazın serinlemek için oldukça ideal. Hem su hem de dondurma aldım. Bu da Eskişehirimizin suyu. Yaz mevsimini daha çok seviyorum çünkü cıvıl cıvıl oluyor. Denize gidiyorsun yüzmek için, tatile gidiyorsun falan benim için daha iyi" dedi.

"Güneş gözlüğü ve şapkayla serinlemeye çalışıyorum"

Sıcak havayı fırsat bilerek şehir dışından Eskişehir'e gelen Zeynep Kalmış, kış mevsimini daha çok sevdiğini söyledi. Bunaltan sıcaklardan korunmak için şapka ve gözlük; serinlemek için ise soğuk içecekler ile dondurma tercih ettiğini ifade eden Zeynep Kalmış, "Bir günlüğüne Konya'dan gezmeye geldim. Hafta sonunu değerlendirmek için Eskişehir'e geldim. Küresel ısınmadan dolayı havalar aşırı ısınıyor çünkü mevsimler değişti. Ben kışı daha çok seviyorum. Serinlemek için gölge yerlerde soğuk portakal suyu içiyorum. Güneş gözlüğü ve şapkayla serinlemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.