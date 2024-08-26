Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Eskişehir\'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

26.08.2024 19:17
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile Yunus D. (24) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, yanındaki tabancayla Yunus D'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Yunus D, ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Tepebaşı, 3-sayfa, Kavga, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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