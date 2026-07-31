Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Odunpazarı'nda husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada G.G. yaralandı, M.O. kaçtı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'nde husumetli olduğu öğrenilen G.G. (35) ile M.O. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.O. yanındaki tabancayla G.G'ye ateş etti. G.G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.
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