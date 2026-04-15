Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi sırtından vurularak yaranırken, polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında kavga çıktı. Arbede sırasında C.İ. (41), sırtından silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden C.İ., tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan inceleme kapsamında kavgaya karışıp olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheliler Y.İ. (25) S.A. (20) ve S.A. (20) yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,