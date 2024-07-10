Eskişehir'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katillerine hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katillerine hapis cezası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada öldürülen kişinin katilleri olan baba ile oğluna toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklar, mahkemede pişman olduklarını belirtirken, müebbet hapis cezası haksız tahrik ve takdiri indirimle 10 yıla düşürüldü.

10.07.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada husumetli oldukları öne sürülen bir kişiyi silahla öldüren tutuklu sanıklar baba ile oğluna toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile hayatını kaybeden Hüseyin Yurdusever'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan Hüseyin T, pişman olduğunu belirterek, "Suçsuzum, kim olsaydı aynısını yapardı. Ölmeseydi iyiydi, ben kimseyi öldürmek istemedim. Kendimi ve çocuğumu korumak istedim." dedi.

Son sözü sorulan Süleyman Tuğrul T. ise "Ben babamın vurulduğunu görünce ve bana da 2 mermi isabet edince savunmak için ateş ettim. Karşı taraf ateş etmeyi bırakınca ben de ateşi kestim. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin T. ile oğlu Süleyman Tuğrul T. hakkında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına karar verdi. Uygulanan haksız tahrik indirimiyle müebbet hapis cezasının 12 yıla, takdiri indirimi ile de 10 yıla düşürülmesine karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıklar hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

Olay

Şeker Mahallesi'nde Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile aralarında husumet bulunan Hüseyin Yurdusever arasında silahlı kavga çıkmış, yaralanan Yurdusever kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kavgada yaralanan 19 yaşındaki Süleyman T. ile babası Hüseyin T, tedavilerinin ardından ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Kavga, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katillerine hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katillerine hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement