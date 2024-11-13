Eskişehir\'de Suçlu Avı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı ve bir hükümlü yakalandı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 4-11 Kasım'da uygulama yapıldı.

6 bin 428 kişi ve 28 aracın bilgilerinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 şüphelinin farklı suçlardan, 4 kişinin ise kayıp olarak arandığı belirlendi.

Bir kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi, bir motosiklet sürücüsüne ise eksikliklerden dolayı idari işlemler uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde yapılan uygulamalarda ise 822 kişi ile 80 aracın bilgileri sorgulandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve 3 ayrı suçtan 86 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Z.C. yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.